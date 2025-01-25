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Кахигао ответил, планирует ли «Спартак» осуществлять громкие трансферы в нынешнем году

Кахигао ответил, планирует ли «Спартак» осуществлять громкие трансферы в нынешнем году
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил о проведении работы по усилению состава красно-белых.

– Как вы считаете, в нынешнем году ещё могут быть какие-либо впечатляющие подписания?
– Мы работаем над усилением команды, чтобы быть конкурентоспособными, а также находимся в поиске лучших вариантов, которые могут быть нам доступны.

– Есть ли в вашем списке испанцы?
– Очевидно, что я не могу называть имена, но мы также анализируем испанский рынок. Разумеется, делаем это, — приводит слова Кахигао AS.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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