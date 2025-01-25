«Атлетико» М — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 25 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Вильярреал». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков.