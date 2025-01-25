Навас: «Спартак» нанял отличного спортдиректора, Кахигао — эталон в мире менеджмента

Известный испанский экс-футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.

«Кахигао является выдающимся менеджером в футболе. Очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаком с ним лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним и не понаслышке знают, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента.

Он проделал потрясающую работу в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из виновников великих лет, проведённых «Арсеналом» за последние 20 лет. Отличный профессионал и человек с особыми способностями находить таланты. Московский «Спартак» нанял отличного спортивного директора. Франсису я желаю удачи и больших успехов в его новом приключении», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.