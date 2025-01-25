Педри достиг устного соглашения о продлении контракта с «Барселоной» до 2030 года — Романо

22-летний полузащитник Педри достиг устной договорённости с «Барселоной» о продлении контракта до 2030 года, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее трудовое соглашение испанского футболиста рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, в скором времени будут согласованы окончательные формальные детали нового контракта. На текущий момент не назначена дата официального подписания трудового соглашения.

Педри выступает в составе «Барселоны» с лета 2020 года. За этот период он принял участие в 174 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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