Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри достиг устного соглашения о продлении контракта с «Барселоной» до 2030 года — Романо

Педри достиг устного соглашения о продлении контракта с «Барселоной» до 2030 года — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний полузащитник Педри достиг устной договорённости с «Барселоной» о продлении контракта до 2030 года, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее трудовое соглашение испанского футболиста рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, в скором времени будут согласованы окончательные формальные детали нового контракта. На текущий момент не назначена дата официального подписания трудового соглашения.

Педри выступает в составе «Барселоны» с лета 2020 года. За этот период он принял участие в 174 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Педри Подробнее
Материалы по теме
Педри высказался о возможном бойкоте вызова в сборную Испании из-за ситуации с Ольмо

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android