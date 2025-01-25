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Канчельскис вспомнил, как Кантона ударил болельщика «Кристал Пэлас» 30 лет назад

Канчельскис вспомнил, как Кантона ударил болельщика «Кристал Пэлас» 30 лет назад
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вспомнил знаменитый удар экс-форварда «красных дьяволов» Эрика Кантона, нанесённый болельщику «Кристал Пэлас». Знаменитый «кунг-фу удар» француза произошёл ровно 30 лет назад — 25 января 1995 года.

«Я видел своими глазами, как Кантона ударил болельщика. Какая бы на это реакция ни была, но никогда нельзя оскорблять семью. Любой человек поступил бы так же на месте Эрика, он вступился за свою семью. Он правильно поступил, даже не знаю, что я бы сделал.

В команде никак на это не отреагировали. Мы играли на выезде с «Кристал Пэлас», поэтому после матча просто поехали домой. А на следующий день Кантона общался с юристами и адвокатами. Никогда нельзя делать поспешные выводы, на следующий день все пообщались. После этого случая Кантона дисквалифицировали, он должен был ходить на работу — подметать улицы, убираться в больнице.

Фергюсон тоже после матча никак не отреагировал, потому что, повторюсь, нельзя делать выводы в раздевалке. Вернулись в Манчестер, а на следующий день поговорили. Так и должно быть, потому что иначе футболисты могут драться и бросаться на тренера на эмоциях. В том случае нельзя было что-то предпринимать сразу — помылись, переоделись и поехали. А на следующий день спокойно пообщались», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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