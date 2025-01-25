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Представлен трофей за победу в Зимнем Кубке РПЛ — 2025

Представлен трофей за победу в Зимнем Кубке РПЛ — 2025
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Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале опубликовала видео с презентацией трофея, который будет вручён победителю Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2025.

Подчёркивается, что кубок будет находиться в уникальном премиальном кейсе ручной работы.

Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Сроки проведения – с 30 января по 11 февраля.

Участниками станут шесть клубов Российской Премьер-Лиги: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, в 2023 и 2024 годах победителем Зимнего Кубка РПЛ становился московский «Спартак».

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