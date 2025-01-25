Вещатели АПЛ хотят брать интервью у тренеров во время матчей — The Times

Британские вещательные компании ведут переговоры с английской Премьер-лигой и Футбольной ассоциацией о возможности брать интервью у тренеров и футболистов во время матчей в следующем сезоне. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, TNT Sports и Sky Sports добиваются «большего доступа» к командам, включая возможность снимать в раздевалках. Нововведения могут впервые появиться в матчах Кубка Англии.

Отмечается, что отдельные клубы, среди которых «Брентфорд», уже продемонстрировали свою заинтересованность, в том числе готовность установить камеру в раздевалке и допустить экспертов — бывших игроков Питера Крауча и Джо Коула — к тренировкам с командой.