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Навас — о словах Кахигао: УЕФА заинтересован в смешивании спорта и политики

Навас — о словах Кахигао: УЕФА заинтересован в смешивании спорта и политики
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Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао об отстранении России. Функционер заявил, что в спорте не должно быть политики.

«Вопрос отстранения российских клубов от участия в еврокубках — очень деликатный вопрос. Здесь уже возникают политические темы. Это решение УЕФА принял не по спортивным, а по политическим соображениям. И для меня спорт не имеет ничего общего с политикой. Я также считаю, что ценности, которые спорт привносит в общество и которые УЕФА также поддерживает, являются очень важными для общества. Они являются его девизом: честная игра, уважение, отсутствие расизма, преодоление трудностей, товарищеские отношения.

Я считаю, что отстранение несправедливо. Спортсмены, клубы и болельщики не несут ответственности за политические действия, которые совершают политики. Спорт и политика — разные сферы жизни, но, похоже, УЕФА заинтересован в смешивании этих сфер», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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