Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины разгромила сборную Бразилии в матче чемпионата Южной Америки U20

Сборная Аргентины разгромила сборную Бразилии в матче чемпионата Южной Америки U20
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Бразилии разгромно проиграла сборной Аргентины в 1-м туре чемпионата Южной Америки U20 (0:6).

Аргентина забила свои первые три гола на первых минутах игры. Отличились Ян Субиабре (на шестой минуте), Клаудио Эчеверри (на восьмой), а также автогол Игоря Серроте (на 11-й). Также свои моменты реализовали Агустин Руберто и Сантьяго Масса.

Звездой матча стала полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри, который оформил дубль и сделал результативную передачу.

Напомним, Бразилия становилась рекордсменом по количеству побед, команда 12 раз побеждала в чемпионате Южной Америки среди юношей до 20 лет.

Ранее Эквадор обыграл Боливию со счётом 2:1 в первом матче группы B. Первые три команды в каждой из двух групп выйдут в круговой турнир с участием шести команд. Четыре лучшие команды получат путёвки в Чили на чемпионат Южной Америки среди юношей до 20 лет.

Материалы по теме
У «Зенита» на сборах нет ещё одного бразильца. Куда уехал Педро?
У «Зенита» на сборах нет ещё одного бразильца. Куда уехал Педро?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android