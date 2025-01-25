Сборная Аргентины разгромила сборную Бразилии в матче чемпионата Южной Америки U20

Сборная Бразилии разгромно проиграла сборной Аргентины в 1-м туре чемпионата Южной Америки U20 (0:6).

Аргентина забила свои первые три гола на первых минутах игры. Отличились Ян Субиабре (на шестой минуте), Клаудио Эчеверри (на восьмой), а также автогол Игоря Серроте (на 11-й). Также свои моменты реализовали Агустин Руберто и Сантьяго Масса.

Звездой матча стала полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри, который оформил дубль и сделал результативную передачу.

Напомним, Бразилия становилась рекордсменом по количеству побед, команда 12 раз побеждала в чемпионате Южной Америки среди юношей до 20 лет.

Ранее Эквадор обыграл Боливию со счётом 2:1 в первом матче группы B. Первые три команды в каждой из двух групп выйдут в круговой турнир с участием шести команд. Четыре лучшие команды получат путёвки в Чили на чемпионат Южной Америки среди юношей до 20 лет.