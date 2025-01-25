«МЮ» и «Челси» рассматривают вариант с обменом Гарначо на Нкунку — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» изучают возможность с обменом крайнего нападающего «красных дьяволов» Алехандро Гарначо на атакующего полузащитника «синих» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент нет окончательного решения по этой сделке.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» оценивает аргентинского футболиста в € 70 млн, при этом сам Гарначо заинтересован в переходе в «Челси».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Нкунку сыграл 28 матчей во всех соревнованиях, где забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

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