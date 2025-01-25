Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Челси» рассматривают вариант с обменом Гарначо на Нкунку — Плеттенберг

«МЮ» и «Челси» рассматривают вариант с обменом Гарначо на Нкунку — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» изучают возможность с обменом крайнего нападающего «красных дьяволов» Алехандро Гарначо на атакующего полузащитника «синих» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент нет окончательного решения по этой сделке.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» оценивает аргентинского футболиста в € 70 млн, при этом сам Гарначо заинтересован в переходе в «Челси».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Нкунку сыграл 28 матчей во всех соревнованиях, где забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

Материалы по теме
Мареска отреагировал на слухи о желании «Челси» купить Гарначо за £ 60 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android