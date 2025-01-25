Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои самые сильные стороны

Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои самые сильные стороны
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своих сильных футбольных качествах, а также о целях, которых хочет достичь в санкт-петербургском клубе.

— Назовите ваши самые сильные стороны?
— Я бы сказал: ловкость, скорость и удары по воротам.

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю всё, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает второе место.

Материалы по теме
Новичок «Зенита» Энрике заявил о готовности стать «королём» РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android