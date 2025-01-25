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Сесар Навас: единственная цель «Спартака» на каждый сезон — победа в чемпионате

Сесар Навас: единственная цель «Спартака» на каждый сезон — победа в чемпионате
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Испанский экс-футболист Сесар Навас, выступавший в РПЛ, поделился мнением о турнирных амбициях московского «Спартака». По его словам, ежегодная цель красно-белых — это чемпионский титул.

«Единственная цель, которую такой клуб, как «Спартак», может преследовать каждый сезон, — это победа в чемпионате. «Спартак» — клуб с достаточным экономическим, ресурсным и инфраструктурным потенциалом, чтобы понимать, что единственная цель — выиграть чемпионат. Кроме того, исторически так было всегда. Безусловно, это цель каждого сезона», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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