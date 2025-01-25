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Салах: «Ливерпулю» нужно выиграть ещё трофей, пока я, ван Дейк, Трент и Алисон не ушли

Салах: «Ливерпулю» нужно выиграть ещё трофей, пока я, ван Дейк, Трент и Алисон не ушли
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о желании выиграть трофеи до момента, пока он и ещё несколько наиболее опытных футболистов не покинули клуб.

«Моей мотивацией в этом году является завоевание трофеев и возможность сыграть важную роль в победе, особенно в английской Премьер-лиге.

[В команде] остались я, Вирджил [ван Дейк], Трент [Александер-Арнольд], Алисон [Бекер], Джо [Гомес] и Роббо [Эндрю Робертсон], то есть пять или шесть игроков. Поэтому я думаю, что нужно выиграть ещё один трофей, прежде чем мы все уйдём. Нам удалось завоевать почти всё, но в АПЛ мы победили только раз. Надеюсь, сможем сделать это дважды, было бы здорово», — приводит слова Салаха TEAMtalk.

Контракты Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда с «Ливерпулем» заканчиваются грядущим летом.

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