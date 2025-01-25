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РФС подтвердил, что арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию

РФС подтвердил, что арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию
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Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее о том, что Турбин принял решение завершить карьеру сообщил телеграм-канал «Шеф-поVAR».

Российский судья дебютировал в РПЛ в качестве главного арбитра 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь», в котором гости победили со счётом 3:1. В той игре Турбин показал четыре жёлтые карточки футболистам хозяев.

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