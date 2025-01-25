РФС подтвердил, что арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
«Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Ранее о том, что Турбин принял решение завершить карьеру сообщил телеграм-канал «Шеф-поVAR».
Российский судья дебютировал в РПЛ в качестве главного арбитра 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь», в котором гости победили со счётом 3:1. В той игре Турбин показал четыре жёлтые карточки футболистам хозяев.
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