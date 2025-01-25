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Тренер «Будё-Глимт» отреагировал на желание Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии

Тренер «Будё-Глимт» отреагировал на желание Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии
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Тренер вратарей «Будё-Глимт» Джонас Колстад отреагировал на заявления российского вратаря Никиты Хайкина. Ранее голкипер признался, что любит Норвегию, хочет стать гражданином этой страны и выступать за местную национальную команду. Колстад считает, что у Хайкина есть потенциал и набор навыков для того, чтобы стать основным вратарём сборной Норвегии.

«Если Хайкин продолжит выступать также хорошо, то он определённо может стать номером первым в сборной Норвегии. В последние годы благодаря своей игре он стал очень популярным игроком среди болельщиков «Будё-Глимт», – приводит слова Колстада Metaratings.

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