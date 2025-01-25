«Наполи» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 25 января 2025 года, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».

На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 50 очков, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.