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Источник: Давила заплатил € 3,1 млн за Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан

Источник: Давила заплатил € 3,1 млн за Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан
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Экс-нападающий московского ЦСКА, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила выплатил € 3,1 млн за Чидера Эджуке, чтобы с армейцев сняли трансферный бан, который наложила ФИФА. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По информации источника, ЦСКА отправил долг «Херенвену» за Эджуке через Давилу, который остался должен красно-синим за самовыкуп своего контракта минувшим летом. Сообщается, что в ближайшее время деньги от Виктора дойдут до «Херенвена», после чего с армейцев автоматически снимут трансферный бан ФИФА. Клуб сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое открыто в Российской Премьер-Лиге до 21 февраля.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

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