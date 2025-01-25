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Краснодар — Чэнду Жунчэн, результат товарищеского матча, счёт 1:1, 25 января 2025 года

«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче
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Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и «Чэнду Жунчэн» (Китай). Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Китай
0:1 Фелипе – 19'     1:1 Ленини – 26'    

За «Краснодар» отличился полузащитник Кевин Ленини, которому ассистировал нападающий Джон Кордоба.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. «Чэнду Жунчэн» после 30 игр чемпионата Китая располагается на третьей строчке.

30 января «Краснодар» сыграет со «Спартаком» и 4 февраля с московским «Динамо» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

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