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«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче

Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и «Чэнду Жунчэн» (Китай). Итоговый результат — 1:1.

За «Краснодар» отличился полузащитник Кевин Ленини, которому ассистировал нападающий Джон Кордоба.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. «Чэнду Жунчэн» после 30 игр чемпионата Китая располагается на третьей строчке.

30 января «Краснодар» сыграет со «Спартаком» и 4 февраля с московским «Динамо» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).