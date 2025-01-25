Капитан «Балтики» Осипов рассказал, как подрабатывал курьером, выступая за «Велес»

Полузащитник и капитан «Балтики» Александр Осипов высказался по поводу работы курьером во время выступления за московский «Велес».

— После Егорьевска играли в молодёжке «Арсенала», затем «Велес». Там подрабатывали курьером. Что за история? Не хватало денег?

— Не скажу, что это происходило параллельно с игрой в «Велесе». Тогда во Второй лиге осенняя часть сезона заканчивалась 1-2 ноября. Весенняя начиналась в марте-апреле. Перерыв большой — пять-шесть месяцев, которые нужно чем-то занимать. Во время сезона у тебя хоть какие-то премиальные есть. В «Велесе» во Второй лиге ты получаешь зарплату 30-35 тысяч, понимаешь, что нужно что-то ещё, чтобы поддерживать комфортную жизнь, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Александр Осипов выступал за московский «Велес» с лета 2019 года по зиму 2022 года, после чего перешёл в калининградскую «Балтику». Сумма трансфера составила € 35 тыс. по версии Transfermarkt.