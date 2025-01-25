«Монако» — «Ренн»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00
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Сегодня, 25 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Ренн». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стина (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 18 сыгранных матчей «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков после 18 встреч.
Комментарии
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