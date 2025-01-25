«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.
Комментарии
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