«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.