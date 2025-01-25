Игрок «Балтики» Осипов: Баринов уже в интернате выделялся видением игры

Полузащитник и капитан «Балтики» Александр Осипов высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Дмитрии Баринове, с которым они вместе обучались в одном футбольном интернате.

— В той академии с вами учился Дмитрий Баринов. Каким он был в том возрасте и можно ли про него сказать, что он как раз выделялся среди всех?

— Бара выделялся видением игры, тем, как располагал корпус, как обращался с мячом. Нам очень нравилось смотреть, как играет 96-й год и на Диму тоже. Касательно бытового характера было видно, что он лидер команды, раздевалки. Вёл пацанов за собой. Я не удивлён, что в «Локомотиве» он уже несколько лет капитан, потому что полностью этого заслуживает, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых отдал три голевые передачи.