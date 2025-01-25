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Александр Мостовой рассказал, осталось ли у него желание пройти стажировку в «Спартаке»

Александр Мостовой рассказал, осталось ли у него желание пройти стажировку в «Спартаке»
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Экс-нападающий ряда европейских клубов Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера.

«Если говорить про обучение на тренера, сейчас мы ждём сигнала из академии. Нам сказали, что всё скажут в конце месяца, потому что сейчас большая загруженность. Скорее всего, как обычно, соберёмся и пообщаемся, а пока ждём.

Сейчас все команды разъехались: кто в Дубае, кто в Катаре. Туда на стажировку нет смысла лететь — дорого. Когда команды вернутся, тогда и можно будет уже смотреть. Думаю, можно будет куда-то приехать на стажировку. Звал ли меня кто-то на сборы? А это не имеет смысла. Скоро все вернутся и будут здесь. В то же «Динамо» с удовольствием приеду ещё раз.

Осталось ли желание пройти стажировку в «Спартаке»? Как видите, «Спартак» меня немного продинамил. А что потом будет — посмотрим. Там сейчас новый спортивный директор. Но здесь сложность в том, что до конца никто не знает, в чём была тогда проблема, когда они отказали мне. Я к этому спокойно отношусь. Чего я только в жизни не видел и не слышал. После отмены стажировки больше не общался со «Спартаком», — приводит слова Мостового Sport24.

В августе 2023 года Александр Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза. Осенью минувшего года у него была запланирована стажировка в «Спартаке», которая была отменена по инициативе красно-белых.

За свою профессиональную игровую карьеру Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Страсбург», «Сельту», «Алавес» и другие команды.

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