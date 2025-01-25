«Бетис» вырвал победу на 90+7-й минуте в матче Ла Лиги с «Мальоркой»

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Мальорка» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 1:0.

На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник «Мальорки» Омар Маскарель. На 90+7-й минуте нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу забил единственный гол в матче.

После 21 сыгранного матча «Мальорка» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 28 очков.