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«Бетис» вырвал победу на 90+7-й минуте в матче Ла Лиги с «Мальоркой»

«Бетис» вырвал победу на 90+7-й минуте в матче Ла Лиги с «Мальоркой»
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Мальорка» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Бакамбу – 90+7'    
Удаления: Маскарель – 73' / нет

На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник «Мальорки» Омар Маскарель. На 90+7-й минуте нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу забил единственный гол в матче.

После 21 сыгранного матча «Мальорка» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 28 очков.

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