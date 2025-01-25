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«Динамо» Москва предложило $ 4 млн за защитника «Лануса», но получило отказ — Уриэль Лугт

«Динамо» Москва предлагало $ 4 млн за правого защитника аргентинского «Лануса» и сборной Парагвая Хуана Касереса. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Аргентины отклонил данное предложение, посчитав его недостаточным.

В сезоне-2024 Касерес сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1 млн.

После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Ростовом».