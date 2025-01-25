Стало известно, когда с ЦСКА будет снят трансферный бан ФИФА

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, когда с армейцев будет снят трансферный бан, который наложила ФИФА. Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидера Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».

«Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга. И, как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА», – написал Брейдо в телеграм-канале.

Брейдо отметил, что в процессе платежа могут возникнуть сложности, добавив, что ключевые препятствия в вопросе перевода денег уже решены. Кирилл также поблагодарил генерального директора армейцев Романа Бабаева и юристов команды.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».