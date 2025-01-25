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Холанд: хожу в продуктовый магазин, это напоминает мне, почему я начал играть в футбол

Холанд: хожу в продуктовый магазин, это напоминает мне, почему я начал играть в футбол
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что иногда самостоятельно ходит в магазин за продуктами для того, чтобы забыть о мелочах.

«Это может быть прогулка от дома. Я хожу в продуктовый магазин и всё такое. Я знаю, что это звучит глупо, но всё это помогает мне забыть о мелочах и напоминает мне, почему я начал играть в футбол», — приводит слова Холанда CBS Sports.

17 января 2025 года «Манчестер Сити» объявил о продлении трудового соглашения с Холандом. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

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