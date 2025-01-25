Юрий Жирков назвал футбольную столицу России

Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, какой город он считает футбольной столицей России.

«Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и футбольная столица. Сколько лет «Зенит» выигрывает титулы, так что столица там. В Москве больше клубов? В Москве может быть хоть 20 клубов, а в Питере ещё сколько-то — это без разницы. Кто-то, может, и считает, что, где больше клубов, там и футбольная столица. Но моё мнение другое: какой клуб выигрывает чемпионства, в том городе и столица», — приводит слова Жиркова Sport24.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

За свою профессиональную игровую карьеру Жирков выступал за «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» Москва, «Зенит», «Химки». На данный момент 41-летний футболист играет за медийный «СКА-Ростов», владельцем которого является Василий Вакуленко (Баста).