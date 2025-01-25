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Вендела можно будет купить за € 300 млн после его трансфера в «Ботафого» — Globo

Вендела можно будет купить за € 300 млн после его трансфера в «Ботафого» — Globo
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Ранее санкт-петербургский «Зенит» объявил о том, что летом полузащитник сине-бело-голубых Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого». По информации Globo, хавбек уже заключил предварительный контракт с клубом из Бразилии.

Соглашение Вендела будет действовать с 3 июня 2025 года по 30 июня 2029 года. В контракте будет прописана опция выкупа для зарубежных клубов в размере € 300 млн. «Ботафого» заплатит за переход Вендела из «Зенита» € 20 млн.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

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