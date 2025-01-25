«Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе Спортивного центра «Калиста» в Белеке (Турция). Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома, Россия
1:0 Гулько – 76' 1:1 игрок на просмотре – 88'
На 76-й минуте нападающий «Оренбурга» Иван Гулько реализовал пенальти. В составе «Спартака» на 88-й минуте отличился игрок на просмотре.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Спартак» завершил первый этап сезона-2024/2025 Леон Второй лиги на втором месте в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А». Команда отстала от первого «Челябинска» на три очка.
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