Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы в контрольном матче

«Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе Спортивного центра «Калиста» в Белеке (Турция). Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома, Россия
1:0 Гулько – 76'     1:1 игрок на просмотре – 88'    

На 76-й минуте нападающий «Оренбурга» Иван Гулько реализовал пенальти. В составе «Спартака» на 88-й минуте отличился игрок на просмотре.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Спартак» завершил первый этап сезона-2024/2025 Леон Второй лиги на втором месте в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А». Команда отстала от первого «Челябинска» на три очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android