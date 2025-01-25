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Рубин — Струга, результат товарищеского матча, счёт 1:0, 25 января 2025 года

«Рубин» обыграл северомакедонскую «Стругу» в товарищеском матче
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Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Струга» (Северная Македония). «Рубин» обыграл «Стругу» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Струга
Струга, Северная Македония
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
0:1 Мукба – 1'    

На первой минуте нападающий «Рубина» Энри Мукба открыл счёт.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Струга» после 18 игр чемпионата Северной Македонии располагается на пятой строчке.

3 февраля «Рубин» сыграет с «Сурханом» (Узбекистан) и 22 февраля с «Оренбургом». 1 марта казанский клуб проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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