«Рубин» обыграл северомакедонскую «Стругу» в товарищеском матче

Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Струга» (Северная Македония). «Рубин» обыграл «Стругу» со счётом 1:0.

На первой минуте нападающий «Рубина» Энри Мукба открыл счёт.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Струга» после 18 игр чемпионата Северной Македонии располагается на пятой строчке.

3 февраля «Рубин» сыграет с «Сурханом» (Узбекистан) и 22 февраля с «Оренбургом». 1 марта казанский клуб проведёт встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.