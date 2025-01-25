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Олег Терёхин: «Динамо» не хватает Глебова, а «Ростов» заработает денег за его переход

Олег Терёхин: «Динамо» не хватает Глебова, а «Ростов» заработает денег за его переход
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Бывший российский футболист Олег Терёхин прокомментировал возможный переход полузащитника и капитана «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Если Глебов перейдёт в «Динамо» сейчас или летом, он однозначно усилит команду. В середине поля нужно кому-то отбирать мячи, «Динамо» такого игрока точно не хватает. Есть Фомин, Лаксальт, но они и в атаку играют. Они не разрушители, а созидатели. А Глебов сможет подчищать.

Данил — ключевой игрок для «Ростова», но при всём уважении они выше седьмого места не поднимутся. А если трансфер произойдёт, команда заработает деньги. Можно кого-то купить. «Ростов» ещё воспитает футболистов», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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