«Аталанта» обыграла «Комо» в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Комо» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Турин, Италия). «Аталанта» обыграла «Комо» со счётом 2:1.
На 30-й минуте полузащитник «Комо» Николас Пас открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Матео Ретеги. Победный мяч гостей на 70-й минуте оформил снова Ретеги, записав дубль на свой счёт — 2:1.
После 22 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Комо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 50 очков.
- 25 января 2025
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