Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» обыграла «Комо» в матче 22-го тура Серии А

«Аталанта» обыграла «Комо» в матче 22-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Комо» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Турин, Италия). «Аталанта» обыграла «Комо» со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Пас – 30'     1:1 Ретеги – 56'     1:2 Ретеги – 70'    

На 30-й минуте полузащитник «Комо» Николас Пас открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Матео Ретеги. Победный мяч гостей на 70-й минуте оформил снова Ретеги, записав дубль на свой счёт — 2:1.

После 22 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Комо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 50 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android