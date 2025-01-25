«Аталанта» обыграла «Комо» в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Комо» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто (Турин, Италия). «Аталанта» обыграла «Комо» со счётом 2:1.

На 30-й минуте полузащитник «Комо» Николас Пас открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Матео Ретеги. Победный мяч гостей на 70-й минуте оформил снова Ретеги, записав дубль на свой счёт — 2:1.

После 22 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 46 очков. «Комо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 50 очков.