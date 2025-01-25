«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 25 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Вальядолид» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков после 20 игр. «Вальядолид» после аналогичного количества встреч занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.