«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 21-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 25 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Вальядолид» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков после 20 игр. «Вальядолид» после аналогичного количества встреч занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.
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