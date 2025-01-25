«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05

Сегодня, 25 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Реймс».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков после 18 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 13-е место, заработав 21 очко.