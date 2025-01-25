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Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05

«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05
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Сегодня, 25 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Реймс».

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков после 18 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 13-е место, заработав 21 очко.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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