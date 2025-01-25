Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» поделили очки в матче 19-го тура Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом (Таллихтенберг, Германия). Итоговый результат — 2:2.
На 21-й минуте защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек получил красную карточку. На 28-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси открыл счёт. На 51-й минуте защитник «Вердера» Марко Фридль отправил мяч в свои ворота. На 65-й минуте отличился полузащитник гостей Леонардо Биттенкорт. На 72-й минуте форвард Марвин Дукш сравнял счёт — 2:2.
После 19 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков. «Вердер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.
- 25 января 2025
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