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Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» поделили очки в матче 19-го тура Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» поделили очки в матче 19-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом (Таллихтенберг, Германия). Итоговый результат — 2:2.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Гирасси – 28'     2:0 Фридль – 51'     2:1 Биттенкорт – 65'     2:2 Дукш – 72'    
Удаления: Шлоттербек – 21' / нет

На 21-й минуте защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек получил красную карточку. На 28-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси открыл счёт. На 51-й минуте защитник «Вердера» Марко Фридль отправил мяч в свои ворота. На 65-й минуте отличился полузащитник гостей Леонардо Биттенкорт. На 72-й минуте форвард Марвин Дукш сравнял счёт — 2:2.

После 19 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков. «Вердер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 48 очков.

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