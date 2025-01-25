«Байер» прервал свою серию побед в Бундеслиге, сыграв вничью с «Лейпцигом»

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и леверкузенским «Байером». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Бастианом Данкертом из Ростока (Германия). Матч завершился со счётом 2:2.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился нападающий «Байера» Патрик Шик. На 36-й минуте Алеш Гарсия удвоил преимущество гостей. На 41-й минуте Давид Раум отыграл один мяч. На 84-й минуте защитник леверкузенской команды Эдмон Тапсоба забил мяч в свои ворота, сравняв счёт.
После 19 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 32 очка. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 42 очка.
- 25 января 2025
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