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РБ Лейпциг — Байер, результат матча 25 января 2025, счёт 2:2, Бундеслига 2024-2025

«Байер» прервал свою серию побед в Бундеслиге, сыграв вничью с «Лейпцигом»
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и леверкузенским «Байером». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Бастианом Данкертом из Ростока (Германия). Матч завершился со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 18'     0:2 Гарсия – 36'     1:2 Раум – 41'     2:2 Тапсоба – 85'    

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился нападающий «Байера» Патрик Шик. На 36-й минуте Алеш Гарсия удвоил преимущество гостей. На 41-й минуте Давид Раум отыграл один мяч. На 84-й минуте защитник леверкузенской команды Эдмон Тапсоба забил мяч в свои ворота, сравняв счёт.

После 19 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 32 очка. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 42 очка.

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