Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Фрайбург» в матче 19-го тура Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фрайбург» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). «Бавария» обыграла «Фрайбург» со счётом 2:1.

На 15-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт. На 54-й минуте защитник Ким Мин Джэ увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте отличился защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», у которой 48 очков после 19 встреч. «Фрайбург» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков.