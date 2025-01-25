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Фрайбург — Бавария, результат матча 19-го тура Бундеслиги, счёт 1:2, 25 января 2025 года

Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Фрайбург» в матче 19-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фрайбург» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). «Бавария» обыграла «Фрайбург» со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 15'     0:2 Джэ – 54'     1:2 Гинтер – 68'    

На 15-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт. На 54-й минуте защитник Ким Мин Джэ увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте отличился защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», у которой 48 очков после 19 встреч. «Фрайбург» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков.

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