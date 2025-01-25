Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

На 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли получил красную карточку. На 70-й минуте был удалён уже хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. Победный мяч «канониров» на 74-й минуте забил защитник Риккардо Калафьори — 1:0.

После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.