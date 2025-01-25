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Вулверхэмптон — Арсенал, результат матча 23-го тура АПЛ, счёт 0:1, 25 января 2025 года

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'    
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'

На 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли получил красную карточку. На 70-й минуте был удалён уже хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. Победный мяч «канониров» на 74-й минуте забил защитник Риккардо Калафьори — 1:0.

После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.

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