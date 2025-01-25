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Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ

Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Беднарек – 10'     1:1 Исак – 26'     1:2 Исак – 30'     1:3 Тонали – 51'    

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек. На 26-й минуте Александер Исак сравнял счёт, реализовав пенальти. На 30-й минуте Исак оформил дубль. На 51-й минуте Сандро Тонали забил третий мяч гостей. На 84-й минуте Матеуш Фернандеш отыграл один мяч, но этот гол был отменён.

После 23 сыгранных матчей «Саутгемптон» располагается на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Ньюкасл Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 41 очко.

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