Дубль Исака принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек. На 26-й минуте Александер Исак сравнял счёт, реализовав пенальти. На 30-й минуте Исак оформил дубль. На 51-й минуте Сандро Тонали забил третий мяч гостей. На 84-й минуте Матеуш Фернандеш отыграл один мяч, но этот гол был отменён.

После 23 сыгранных матчей «Саутгемптон» располагается на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Ньюкасл Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 41 очко.