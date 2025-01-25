Борис Игнатьев: Глебов отличается дисциплиной и надёжностью — этого «Динамо» не хватает

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«По тому, как Глебов играет в «Ростове» и сборной России, он заслуживает того внимания, которое есть у «Динамо». Глебов отличается от других игроков дисциплиной и надёжностью, чего не хватает «Динамо» при игре в обороне. Они допускают много ошибок, очень просто относятся к обороне своих ворот, что и сказывается на месте в турнирной таблице, качестве игры и неудовлетворительном отношении болельщиков к своей команде. «Динамо» усилится, если возьмут Глебова — прибавят в дисциплине и тактической ответственности. Это очень важно.

Трудно сказать, не рассыплется ли «Ростов» без него. Он капитан команды, вокруг него многое выстраивается, он ответственный игрок и человек. Это станет потерей для «Ростова», но они выиграют в финансовом положении», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.