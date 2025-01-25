«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич Таун» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери (Англия). «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 4:1.

За «Ливерпуль» отличились Доминик Собослаи, Мохамед Салах и Коди Гакпо (дубль). Единственный мяч в составе «Ипсвич Таун» забил Джейкоб Гривз.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка после 22 игр. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества встреч занимает 18-е место, заработав 16 очков.