«Борнмут» разгромил «Ноттингем Форест» в 23-м туре АПЛ со счётом 5:0

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 5:0.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 55-й минуте Данго Уаттара забил второй мяч хозяев. На 61-й минуте Уаттара оформил дубль, а на 87-й — хет-трик. На 90+1-й минуте Антуан Семеньо установил окончательный счёт — 5:0.
После 23 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 44 очка.
- 25 января 2025
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