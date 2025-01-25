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Борнмут — Ноттингем Форест, результат матча 25 января 2025, счёт 5:0, АПЛ 2024-2025

«Борнмут» разгромил «Ноттингем Форест» в 23-м туре АПЛ со счётом 5:0
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 5:0.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
5 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Клюйверт – 9'     2:0 Уаттара – 55'     3:0 Уаттара – 61'     4:0 Уаттара – 87'     5:0 Семеньо – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 55-й минуте Данго Уаттара забил второй мяч хозяев. На 61-й минуте Уаттара оформил дубль, а на 87-й — хет-трик. На 90+1-й минуте Антуан Семеньо установил окончательный счёт — 5:0.

После 23 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 44 очка.

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