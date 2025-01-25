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Мохамед Салах обошёл Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Мохамед Салах обошёл Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
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Сегодня, 25 января, «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич Таун» (4:1) в матче 23-го тура АПЛ. Нападающий «красных» Мохамед Салах отметился забитым мячом. Форвард поразил ворота гостей на 35-й минуте встречи, забив свой 176-й гол в чемпионате Англии. Таким образом, Мохамед Салах вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обойдя экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри (175).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Салах – 35'     3:0 Гакпо – 44'     4:0 Гакпо – 66'     4:1 Гривз – 90'    

Шестое место в рейтинге со 177 мячами занимает Фрэнк Лэмпард. Лидером является Алан Ширер (260).

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка. В следующем туре подопечные Арне Слота сыграют с «Борнмутом».

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