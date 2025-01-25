«Эвертон» минимально обыграл «Брайтон» в 23-м туре АПЛ
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоуве (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Западный Суссекс, Англия). «Эвертон» одержал победу со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ндиайе – 42'
Единственный гол в матче с пенальти забил нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе на 42-й минуте.
После 23 сыгранных матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. «Эвертон» после 22 игр занимает 16-е место, заработав 23 очка.
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