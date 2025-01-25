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Атлетико Мадрид — Вильярреал, результат матча 25 января 2025, счет 1:1, Ла Лига 2024-2025

Мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки в 21-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч завершился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 29'     1:1 Лино – 58'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Вильярреала» Херар Морено, реализовав пенальти. На 58-й минуте полузащитник хозяев Самуэл Лино сравнял счёт.

После 21 сыгранного матча мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 34 очка.

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