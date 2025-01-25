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Игнатьев: Хлусевич явно недоволен — будет справедливо, если захочет уйти из «Спартака»

Игнатьев: Хлусевич явно недоволен — будет справедливо, если захочет уйти из «Спартака»
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном уходе правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из клуба.

«Хлусевич много играл в «Спартаке», но сейчас он явно недоволен своим положением, как и многие другие. Таков закон жанра — надо отвоевать место в составе. Конечно, ему хочется быть на первых ролях, он недополучает положительных эмоций. Будет справедливо, если он захочет уйти. Другое дело — куда.

Хлусевич — игрок сборной России. Конечно, он должен претендовать на место в одной из серьёзных команд РПЛ», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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