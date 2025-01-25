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Александр Головин забил третий мяч в сезоне Лиги 1 в ворота «Ренна»

Александр Головин забил третий мяч в сезоне Лиги 1 в ворота «Ренна»
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Нападающий «Монако» Александр Головин забил свой третий мяч в текущем сезоне чемпионата Франции. Он отличился в игре 19-го тура с «Ренном». Встреча проходит в эти минуты. «Монако» выигрывает со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Ренн
Ренн
1:0 Аклиуш – 15'     1:1 Нагида – 45+1'     2:1 Биерет – 52'     3:1 Головин – 56'     3:2 Гуири – 67'    

Александр Головин отличился на 56-й минуте. Ранее в составе «Монако» забитыми мячами отметились Магнес Аклиуш и Мика Биерет, а за «Ренн» забил Махамаду Нагида.

«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Ренн» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков.

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