Александр Головин забил третий мяч в сезоне Лиги 1 в ворота «Ренна»

Нападающий «Монако» Александр Головин забил свой третий мяч в текущем сезоне чемпионата Франции. Он отличился в игре 19-го тура с «Ренном». Встреча проходит в эти минуты. «Монако» выигрывает со счётом 3:1.

Александр Головин отличился на 56-й минуте. Ранее в составе «Монако» забитыми мячами отметились Магнес Аклиуш и Мика Биерет, а за «Ренн» забил Махамаду Нагида.

«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Ренн» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков.