Тренер «Зенита» де Оливейра высказался о новичке команды Энрике

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии новичка сине-бело-голубых — правого вингера Луиса Энрике да Силвы, который перешёл из бразильского «Ботафого».

«Энрике сегодня провёл тренировку с командой. Очень приятный парень, спокойно выполнял свою работу. Это то, что надо нам. У него была большая пауза, последняя игра была 11 декабря, но он провёл сегодня день здесь, и вроде всё хорошо. Он будет готовиться, впереди длинный сезон», — сказал де Оливейра в эфире «Матч ТВ».

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.