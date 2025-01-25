«Манчестер Сити» — «Челси»: ошибка Хусанова привела к голу гостей на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Игра идёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс (Лестер, Англия). Матч начался в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:1.

На третьей минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке открыл счёт, воспользовавшись ошибкой защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.